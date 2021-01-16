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رياضة

فريد رضوان: صالح جمعة يعود لتدريبات سيراميكا كليوباترا بعد مباراة طلائع الجيش

السبت 16/يناير/2021 - 07:36 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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حسام الحارتي
أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خضع لأشعة سونار عصر اليوم، وأثبتت تعافيه من إصابته التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الفترة الماضية.

وكان صالح جمعة يعاني من شد في عضلة السمانة، تعرض له خلال مشاركته في لقاء البنك الأهلي، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي فاز فيها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد الدكتور فريد رضوان، أن صالح جمعة تعافى تماما من إصابته، بعدما أنهى فترة التأهيل العلاجي تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، مشددا على أن اللاعب سوف يشارك في التدريبات الجماعية بعد لقاء طلائع الجيش.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا، مع طلائع الجيش، في الثانية والنصف مساء بعد غد الاثنين، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط.
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