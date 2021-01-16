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سأكشف الحقيقة بالمستندات.. بكري يناشد الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذ شركة الحديد والصلب

السبت 16/يناير/2021 - 07:59 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري،  تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إن هناك 7500 عامل في مصنع الحديد والصلب.

وأضاف  مصطفى بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   أطالب رئيس مجلس النواب بسرعة استدعاء وزير قطاع الأعمال للاستجواب وسأكشف الحقيقة بالمستندات".

وتابع مصطفى بكري:" أناشد الرئيس السيسي بالتدخل من أجل إنقاذ شركة الحديد والصلب وهو الملاذ لكل المصريين".

وأكمل مصطفى بكري:" شركة الحديد والصلب لو سقطت سوف نشعر بالعار".

وتابع مصطفى بكري:"  شركة الحديد والصلب بها إمكانات وخبراء مصريين، وكل من وقع على قرار تصفية شركة الحديد والصلب سوف يدرك حجم القرار الخاطئ".

 وأكمل مصطفى  بكري:" العلامة  التجارية لشركة الحديد والصلب تقدر بـ 100 مليون دولار"، مضيفا:"  وزير قطاع الأعمال  له موقف مسبق تجاه شركة الحديد والصلب ".

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