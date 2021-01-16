انطلاق الدورة 31 في الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

انطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة التدريبية الحادية والثلاثين في الحاسب الآلي (icdl) بأكاديمية الأوقاف ، التي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 28/ 1/ 2021م من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا ، مع الالتزام بكافة إجراءات الوقاية الصحية للمتدربين طوال مدة تواجدهم بأكاديمية الأوقاف الدولية من ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





يأتي ذلك في إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل خاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي.





واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم السبت 16/ 1/ 2021م.





وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم الاتفاق على تخصيص مليونين ونصف المليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم بمسجد "الروضة” بمدينة الطور ، منها مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف ، ومليون ونصف المليون من المحافظة.





وخلال اللقاء، تم التنسيق مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعقد دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة بحضور الدورة لجميع المشاركين.





كما تم الاتفاق على عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد الموافق 7/ 2/ 2021م في حضور نخبة من الإعلاميين.



