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محافظات

حملة فى بنى سويف تسجل محاضر تموينية ومخالفات بالمخابز وذبح خارج المجازر

السبت 16/يناير/2021 - 08:14 م
سلع
سلع
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محمد عبدالحليم
شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون .

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 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير" عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف " بشأن جهود الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية بالتعاون مع  الجهات المختصة من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

وقد أسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 50  محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة،والتي شملت محضرا لأحد مستودعات البوتاجاز بمركز ببا لعدم تشغيله وغلقه في أوقات العمل الرسمية،ومحاضر للتصرف في 10 شكاير دقيق بلدي مدعم وبيعها بالسوق السوداء بأحد المخابز البلدية بمدينة الواسطى،ومحضر لمزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص بالفشن، ومحاضر لذبح لحوم خارج المجزر الحكومي بمدينة إهناسيا. 

كما أسفرت الحملات عن تحرير محاضر أخرى  لعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين،حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق للسير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.
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