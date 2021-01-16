شاهد .. نمر بنغالي يسحب سيارة جيب بفمه بشكل مثير

كشفت لقطات مذهلة لحظة محاولة نمر بنغالي ضخم تمزيق مصد سيارة جيب سفاري هندية قبل أن يتمكن من سحب السيارة التي يبلغ وزنها 1.8 طن للخلف.

شاهد الركاب الذين يسافرون عبر حديقة Bannerghatta الوطنية في بنغالور في رهبة النمر وهو يسحب بأسنانه الجزء الخلفي من عربة سفاري جيب إلى الوراء.

ومن المذهل انه بالرغم من وجود أربعة ركاب على الأقل داخل السيارة التي يبلغ وزنها 1.8 طن ، تمكن النمر من سحب السيارة للخلف.

كان رد فعل الأشخاص في سيارة مجاورة هو الذهول، اثناء مشاهدتهم تصرف النمر المثير .

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، يمكن أن يصل وزن ذكر نمر بنغال ملكي كامل النمو إلى 190 كيلو ويصل طوله إلى تسعة أقدام.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتزه Bannerghatta تم افتتاحه الوطني منذ عام 1970 ويضم حيوانات بما في ذلك الفيلة والنمور والأسود والتماسيح والثعابين.