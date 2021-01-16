لا أتعمد تصفية الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال: تكنولوجيا المصنع من الستينات

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إنه تم الجلوس مع كافة المسؤولين والعمال والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في شركة الحديد والصلب، مضيفا:" مقصرناش في الحوار مع عمال الشركة".





وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شركة الحديد والصلب كانت تستحق دعم في الكهرباء والغاز ولكن السبب الرئيسي في انهيار الشركة هو عدم توافر متوسط الخامات المستخدمة في التشغيل وانخفاض تركيز المواد الخام".





وتابع هشام توفيق:" لا اتعمد تصفية شركة الحديد والصلب وهناك أسباب وارء التصفية، مضيفا:" التكنولوجيا المستخدمة في مصنع الحديد والصلب قديمة للغاية وتعتبر تكنولوجيا عام 1960 ولم تعد تواكب التكنولوجيا الحديثة ".





وأكمل هشام توفيق:" مصنع الحديد والصلب في حلوان يستهلك كميات كبيرة من الفحم".



