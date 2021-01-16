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توك شو

لا أتعمد تصفية الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال: تكنولوجيا المصنع من الستينات

السبت 16/يناير/2021 - 09:23 م
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
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هاني حسين
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إنه تم الجلوس مع كافة المسؤولين والعمال والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في شركة الحديد والصلب، مضيفا:" مقصرناش في الحوار مع  عمال الشركة".

وأضاف  هشام توفيق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  شركة الحديد والصلب كانت تستحق دعم في الكهرباء والغاز ولكن السبب الرئيسي في انهيار الشركة هو عدم توافر متوسط الخامات المستخدمة في التشغيل  وانخفاض تركيز المواد الخام".

وتابع هشام توفيق:"  لا اتعمد تصفية شركة الحديد والصلب وهناك أسباب وارء التصفية، مضيفا:"   التكنولوجيا المستخدمة في مصنع الحديد والصلب قديمة للغاية وتعتبر تكنولوجيا عام 1960 ولم تعد تواكب  التكنولوجيا الحديثة ".

 وأكمل هشام توفيق:"   مصنع الحديد والصلب في حلوان يستهلك كميات كبيرة من الفحم".

ولفت هشام توفيق:" كان لابد من إحلال مصنع الحديد والصلب في حلوان منذ 20 عاما "، مضيفا:": هدفي هو مواكبة الشركات  للتكنولوجيا الحديثة في مختلف أنحاء العالم".
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