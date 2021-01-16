تعرف على إجراءات قصور الثقافة ضد فيروس كورونا في المحافظات

تتخذ الهيئة العامة لقصور الثقافة ، العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، في فعالياتها المختلفة التي تقدمها في مواقعها بالقاهرة والمحافظات، وذلك لحماية الجمهور من الإصابة.





وتحرص قصور الثقافة في إجراءاتها، على اتباع تعليمات مجلس الوزراء، بحضور 50٪ فقط من الجمهور، ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للجمهور أثناء الدخول وتطبيق التباعد.





وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة والفعاليات في كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب العروض المسرحية التي تخدم الدولة في مواجهة الأفكار الظلامية والإرهاب، وتعمل على رفع الوعي لدى المواطنين، ونشر المعرفة.





وتمتلك الهيئة العامة لقصور الثقافة ما يقرب من 600 موقع ثقافي في محافظات مصر المختلفة، تنفذ فيها كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.





أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.





تهدف الهيئة إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات في المحافظات من خلال بيوت وقصور الثقافة والمكتبات وذلك على النحو الآتى:

• في مجال الثقافة العامة : تنشيط الحركة الأدبية في المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار وتبنى الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة.

• في مجال المسرح : الاهتمام بنشر الثقافة المسرحية بين الجماهير والإشراف الفنى على النشاط المسرحى بالمحافظات.

• في مجال الموسيقى : رفع مستوى التذوق بين الجماهير ورعاية المواهب بالمحافظات.

• في مجال الفنون الشعبية والحرف البيئية : دراسة الفن الشعبي بمدلوله الواسع من أدب ومأثورات شعبية زخرفية وفنون صناعية شعبية وغناء ورقص وموسيقى في كل بيئة والإشراف الفنى على فرق الفنون الشعبية بالمحافظات.

• في مجال الثقافة السينمائية : إعداد الدراسات العلمية والفنية عن السينما ونشر دليل سنوى وكتب ونشرات ومجلات عن الثقافة السينمائية وإقامة المهرجانات والمسابقات وأسابيع الأفلام والإشراف على نوادى السينما بالمحافظات وإنتاج الأفلام التسجيلية وأفلام الأطفال بهدف التثقيف الجماهيرى.

• في مجال الفنون التشكيلية : تنشيط حركة الفنون التشكيلية بالمحافظات من خلال المراسم والمعارض والندوات واكتشاف ورعاية الموهوبين.

• في مجال المكتبات : رفع مستوى خدمات المكتبات في مراكز الثقافة ومكتباتها الفرعية وذلك بتزويدها بالكتب وتيسير الإطلاع للجماهير.

• في مجال المساعدات الثقافية : تقديم المساعدات للجمعيات الثقافية ماليًا وأدبيًا وفنيًا.

• في مجال ثقافة القرية : إجراء البحوث الميدانية والمسح الثقافى والتجارب بهدف الوصول إلى أنسب صيغ الخدمات الثقافية التي يجب أن تقدم للقرية المصرية.

• في مجال ثقافة الطفل : إجراء الدراسات والبحوث الميدانية حول احتياجات الطفل الثقافية والفنية..

• في مجال ثقافة العمال : إجراء الدراسات والبحوث الفنية في مجالات الثقافة العمالية.

• في مجال ثقافة المرأة : اتاحة فرص التنمية الثقافية والفنية للمرأة.

• في مجال التدريب وتبادل الخبرات : الارتقاء بمستوى الأداء للعاملين بالهيئة وعقد دورات تدريبية وتأهيلية تخصصية في مجالات الثقافة الجماهيرية في الوطن العربى والعمل على تبادل الخبرات على المستوى المحلى والعربي.



