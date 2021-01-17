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أهمية منظومة النافذة الواحدة في الجمارك والموانئ.. مسئول يوضح

الأحد 17/يناير/2021 - 05:03 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال المهندس خالد ناصف مستشار الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إن مطار القاهرة شهد إقامة أول منظومة "النافذة الواحدة " فى مارس 2019 ، ووصل عددهم حتى الأن 7 مراكز لوجيستية فى الموانئ تعمل بمنظومة "نافذة".

وأضاف ناصف، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن منظومة "النافذة الواحدة " هى تسجيل مسبق للشحنات حسب قانون الجمارك الجديد، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

إضافة إلى وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.

وشهد عام 2020 عبورًا جديدًا لمصلحة الجمارك من خلال المضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.

ومن المقرر الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيو المقبل.
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