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خبير: مصر تزرع الفراولة الأورجانيك بأقل تكلفة وأعلى إنتاجية

السبت 16/يناير/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال أحمد ناصف الخبير الزراعي إن مصر نجحت في زراعة الفراولة بالنظم الحيوية وحققت أعلى إنتاجية بجودة عالمية وبأقل تكلفة وأفضل سعر للمنافسة بأسواق أوروبا والعالم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف ناصف، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 : هناك تجربة نموذجية رائدة تمت زراعتها بالبحيرة تبلغ مساحتها 5.5 فدان بالفراولة يطبق فيها استخدام التسميد الحيوى بمادة النوفابلس الحيوية، ومكافحة الآفات الزراعية ورش الأوراق بمادة النوفاكيه بديلا عن الكيماويات ، وكانت النتيجة مذهلة من حيث حجم الثمار وجودتها ولونها وصالحيتها للتصدير ، بعد تحليل مكونات الثمرة والتأكد من خلوها من أى متبقيات للمبيدات .  

وأوضح ، أن رئيس مركز أبحاث الزراعة الحيوية بجامعة السادات ، نوه إلى أن مساحة الأرض المنزرعة بالفراولة بلغة 5.5 فدان أعطت أعلى إنتاجية للفدان تماثل 3 أضعاف الزراعة التقليدية بالسماد الكيماوى ونجحت معها زراعات أخرى مثل الباذنجان والخيار والثوم والخس والكرنب وبذات الإنتاجية المرتفعة .

ولفت الى أن السماد المصنع تتم معالجته بالأسمدة البلدية او السباخ الحيوانى بالكمر لمدة شهر تم يتم استخدام السماد الحيوى الذى يعطى اعلى إنتاجية تعادل 3 اضعاف الفدان المنزرع بالأسمدة الكيماوية والتي تصل الى 80 طنا للفدان. 
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