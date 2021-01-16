خبير تقني يوضح بيانات يستهدف فيسبوك حيازتها من واتساب.. فيديو

قال عبد الله السبع الخبير التقني ، إن ما يحدث الان قصور في الحفاظ على خصوصيات المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام مؤكدا على أهمية خصوصية المستخدمين لبرامج التواصل الاجتماعي.





وأضاف السبع خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ،: شركة الفيس بوك قامت بدفع 18 مليار دولار للحصول علي بيانات المستخدمين على الواتس اب للاستفادة من البيانات المتواجدة لافتا الي ان المستخدمين يجب عليهم معرفة اهمية بياناتهم وكيفية الحفاظ عليها.



