غلق 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ

شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم، حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، في إطار توجه الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحفاظا على صحة الطلاب.





وترأس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، حملة مكبرة، لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى التابعة لمركز بيلا ، وتمكنت الحملة من غلق 20 مركزًا للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 11 محضرًا "عدم ارتداء كمامة".





ولاحظ رئيس المدينة عدم ارتداء الطلاب والطالبات لكمامات داخل عدد من مراكز الدروس الخصوصية.





جاء ذلك بحضور أحمد عبد الواحد، نائب رئيس مجلس ومدينة بيلا ، وعادل البيلي، نائب رئيس مجلس ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس مجلس ومدينة بيلا، ومحمد شتا، مدير عام إدارة بيلا التعليمية، والعميد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم بيلا، والرائد لطفي السيد، نائب مأمور قسم شرطة بيلا.



