ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق 20 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ

السبت 16/يناير/2021 - 11:29 م
غلق مراكز الدروس
غلق مراكز الدروس
Advertisements
محمود زيدان
شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، في إطار توجه الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحفاظا على صحة الطلاب.

وترأس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، حملة مكبرة، لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى التابعة لمركز بيلا ، وتمكنت الحملة من غلق 20 مركزًا للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 11 محضرًا "عدم ارتداء كمامة".

ولاحظ رئيس المدينة عدم ارتداء الطلاب والطالبات لكمامات داخل عدد من مراكز الدروس الخصوصية.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد الواحد، نائب رئيس مجلس ومدينة بيلا ، وعادل البيلي، نائب رئيس مجلس ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس مجلس ومدينة بيلا، ومحمد شتا، مدير عام إدارة بيلا التعليمية، والعميد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم بيلا، والرائد لطفي السيد، نائب مأمور قسم شرطة بيلا.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن الحملات التي بدأها المحافظ بمدينة كفر الشيخ، موجهًا بشن حملات مماثلة بمدن ورى المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 في المادة السادسة وبناء على قرار وزير العدل رقم 119 لسنة 2021 بتحويل رؤساء المراكز  والمدن والأحياء ونوابهم بصفاتهم الوظيفية وفي دوائر اختصاصاتهم صفة مأمورية الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمنع تجمعات الطلاب.. غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية

غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد

غلق 30 مركز دروس خصوصية وعدد من المقاهي في البحيرة

غلق وتشميع 11 مقرا للدروس الخصوصية في البحيرة

غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بـ قلين وفوه في كفر الشيخ ..شاهد

موجهًا بقطع الكهرباء عنها .. محافظ كفر الشيخ يغلق 10 مراكز للدروس الخصوصية .. شاهد

ترشيحاتنا

رئيس جمعية المهندسين الوراثيين: فيروس كورونا ينتهي خلال شهرين

القبض على 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

مليانة فيتامينات .. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لتقوية المناعة

بتنزل من البيت كتير.. بائع يقتل ابنته ويلقى بجثتها على الطريق بالقليوبية

حقيقة مفاوضات سموحة لـ ضم لاعب الأهلي وموقف "العربي"

خوفا من الزواج عليها.. صعيدية حامل في "مخدة" لمدة 9 شهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه