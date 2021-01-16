تفاصيل اجتماع محافظ كفر الشيخ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. صور

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، الملف الصحي بالمحافظة، وسبل حل مشكلاته، وذلك خلال لقائه مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.





حضر الاجتماع، عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.





وخلال الاجتماع، وجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للأطقم الطبية في جميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزية ، والمتخصصة لما يبذلونه من خدمات لصالح أهالينا، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد و الخدمات لأهالي المحافظة.





كما تناول الاجتماع، شرح للخدمات المقدمة للمرضى بالعزل المنزلي سواء الحقائب المخصصة لهم ، ومتابعة الأطقم الطبية لهم وعمليات الرش والتعقيم، واستعراض خطة التوسعات التي شهدتها مديرية الصحة سواء في عدد المستشفيات وزيادة عدد الأسرة ، وخاصة في العنايات المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الغسيل الكلوي والاسرة بتلك الوحدات.





كما أشاد محافظ كفر الشيخ بالجهود التي يقوم بها العاملون بإدارة المتوطنة من أعمال تطهير وتعقيم، وحصول محافظة كفر الشيخ على المركزين" الثاني والثالث" على مستوى الجمهورية في المبادرات والقوافل الطبية المتعددة وتجريع التلاميذ بالمدارس.





وفي سياق متصل، ناقش محافظ كفر الشيخ، أعمال استكمال المستشفيات المتوقفة عن العمل، وسبل دفع العمل ، ومنها مستشفى بيلا والرياض، وإيجاد بدائل لتوفير أسطوانات الأكسجين بمشاركة دعم المجتمع المدني، مشيدًا بما يقوم به أعضاء المجتمع المدني بالمشاركة في توفير أسطوانات الاكسجين.





واستمع محافظ كفر الشيخ لأعضاء مجلس النواب والشيوخ، عن المشكلات الخاصة بالملف الصحي، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير احتياجات المستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ،مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات، وعدم السماح بالدخول لها لغير مرتدي الكمامات.





كما دعا المحافظ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بزيارة الأعمال الجارية في مسار العائلة المقدسة من أعمال تطوير حول كنيسة السيدة العذراء بسخا والمداخل والمخارج الجاري العمل بها ، إضافة لاستلام الهيئة الهندسية، التابعة للقوات المسلحة ، لقطعتي أرض لبدء إنشاء إسكان اجتماعي وحل مشكلة دامت 17 عامًا ، إضافة لإنشاء مشروعات خدمية بالمنطقة سواء مدارس أو محطات صرف ومياه شرب وغيرهم .



