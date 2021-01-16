خالد الجندي: أحد الهاربين في قطر حرَّم شم النسيم ويقيم في فندق

طالب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عدم الالتفات للمتشددين الذين يريدون التضييق على الناس، مضيفا "خش على السوشيال ميديا وهتلاقى 35 ألف واحد فى الدقيقة مدخلك النار.. أنت ضال وزنديق وفاسق وطبال ومغنى.. كلهم قضاة.. إن شاء الله هنتفرج عليهم يوم القيامة".





وأضاف الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أحد الشيوخ الهاربين خارج مصر ويقطن الآن فى أحد الفنادق الشهيرة، حرم بيع البيض والفسيخ وشم النسيم، موضحا "يعيش فى فندق هو و80 واحد من أهل بيته.





وتابع: أهل البادية يقولون الدنيا ضياع وهلاك، وتابع: "ويعقدوك فى حياتك يا راجل حرموا بيع البيض والفسيخ.. الأشكال دى موجودة وبقت زى النمل.. المهم يحرمك وينكد عليك علشان أنت متدين.. لأن التدين عندهم الانفصال عن الواقع.. التدين النتانة والشكل المعفن بشكل عام".





وكشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن صفات أهل الجنة الموجودين في الدنيا.





وأوضح أن أهل الجنة لا يتوقعون أنهم سيكونون من أهل الجنة ويرون أنهم أخذوا أكثر مما يستحقون، وكانوا يرون أنفسهم أصحاب ذنوب ومعاص رغم أنها لا تذكر، وعندما ينامون عن صلاة الفجر يعتقدون أنه مغضوب عليه، وحال تقاعسهم عن الصدقة يشعرون أن الله غير راض عنهم، وعندما يفوتهم ورد القرآن الكريم يشعرون أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منهم، وعندما يسرحون في الصلاة يشعرون أن الله رد الصلاة في وجوههم، وعندما لا يقومون الليل يشعرون أن هناك حفلا إلهيا لم يعزموا فيه، وعندما لا يصلون رحمهم يشعرون أنهم مقطوعو النسب، وعندما ينسون أن يدعوا لوالديهم يشعرون أنهم عاقون، ولو شعرون أنهم أخفوا معلومة أو عيب السلعة التي يبيعونها يشعرون أنهم لصوص وغير أمناءن، ولو شعرون أنهم أفضل من غيرهم يشعرون أنهم مغرورون مثل إبليس.



