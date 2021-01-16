ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس مدينة زويل: العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية

السبت 16/يناير/2021 - 11:56 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
قال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا محمود عبد ربه، إن أكثر شيء نحتاجه فى مصر هو العمل الجماعي، لأنه السبيل لتحقيق أهداف التنمية التي تخدم المجتمع المصري.

وأضاف عبد ربه خلال حواره مع الإعلامي مصطفي المنشاوي مقدم برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أن العالم هو من يضيف للمجتمع من حوله.

وأشار إلى أن مساحة مدينة زويل تبلغ 200 فدان بها 4 معاهد بحثية بالإضافة للمبني الإدارى والثقافي، ومبني الجامعة، وسكن للطلاب يسع 2000 طالب، جاهز للسكن منهم 150 غرفة تسع 300 طالب، وهناك 93 غرفة سيتم تسلمهم فبراير المقبل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مدينة زويل: خفضنا المصروفات 35% وسنستقبل أعدادًا أكبر من الطلاب العام القادم

غدا.. برنامج ابن مصر يستضيف رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

رئيس مدينة زويل للعلوم: أحمد زويل كان قدوة لكل المصريين وخاصة العلماء والباحثين

رئيس مدينة زويل: نستكمل من بعده المسيرة باستكمال المنشآت .. فيديو

رئيس مدينة زويل: الاقتصاد العالمي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة.. فيديو

ترشيحاتنا

انتبه .. 10 أعراض تؤكد إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

بعد تصدرها التريند.. شاهد| إطلالات لـ شيماء سيف أثارت الجدل

دراسة: نقص هذا الفيتامين يصيبك بـ طنين الأذن

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

صيدلية في طبق.. هاني الناظر يكشف عن وصفة لها مفعول السحر في كورونا

كان قريبا للغاية.. كيف نجا مايك بنس من محاولة لاغتياله أثناء اقتحام الكونجرس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه