ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو الهيئة الاستشارية لـ ترامب: ليس هناك مجال لمحاكمته

الأحد 17/يناير/2021 - 07:00 ص
جبريال صوما، عضو
جبريال صوما، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس الأميركي دونالد تر
Advertisements
إسراء صبري
قال جبريال صوما، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في الوقت الراهن لا يوجد مجال لمحاسبة ترامب أمام مجلس الشيوخ، موضحا أن محاكمة الرئيس تتطلب الاستماع إلى الشهود ومرافعات المحامين من قبل الطرفين.

وأضاف صوما خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": أن بايدن سيستلم السلطة يوم الأربعاء القادم، ولهذا لا يوجد وقت لمحاسبة الرئيس السابق حاليا، مشيرا إلى أن ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا على قرار محاسبه ترامب.

وفي سياق آخر قالت وسائل إعلام أمريكية، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، سترسل مذكرة عزل الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل. 

وذكرت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن هذه الخطورة ستمهد محاكمة ترامب برلمانيًا.

وقالت بيلوسي أمس خلال مؤتمر صحفي: "هناك تحركات غير مسبوقة لتأمين مبنى الكونجرس في الفترة الماضية، بعد أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة".

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أنها طلبت من اللواء المتقاعد راسل أونوري لمراجعة البنى التحتية الأمنية للكونجرس، ويعتبر أونوري جنرال سابق خبير بالتعامل مع الأزمات، وفقا لبيلوسي.

وأكدت بيلوسي إلى أن أونوري سبق أن قاد فريق الأزمات بمواجهة إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة سابقا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتحام الكونجرس.. هل يواجه ترامب رسميا تهمة التحريض على أعمال شغب؟

ترامب أمام أسابيع حرجة.. الكونجرس يستعد لعزله.. وبيلوسي تطالب باستقالته دون محاكمة.. وبايدن يؤكد: أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا.. وتويتر يحظر حسابه نهائيا

حدث تاريخي.. ترامب قد يصبح أول رئيس أمريكي يتم عزله مرتين

مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار عزل الرئيس ترامب

بعد موافقة النواب على عزله للمرة الثانية.. سيناريوهات تواجه ترامب.. هل يفلت منها؟

نانسي بيلوسي ترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

تصفية الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال لـ أحمد موسى: مرتاح للقرار ولا أمل في تطويرها.. وبكري يقدم استجوابا للبرلمان

أخبار السوشيال ميديا.. رانيا يوسف ترقص مع حسن شاكوش.. فيفي عبده تهاجم مروجي الشائعات.. مينا مسعود يزور الأهرامات

وزير النقل يرد على الجدل حول مبلغ 360 مليار جنيه تكلفة خط القطار الكهربائي السريع

أخبار الزمالك: سانت إيتيان الفرنسي يعتذر.. حقيقة مشاركة الابيض فى كأس العالم للأندية.. رحيل مصطفى فتحي .. اقتراب حسام حسن

نجوم الفن والمشاهير فى حفل زفاف الملحن نادر حمدى وسارة حسنى .. صور

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

حالة نادرة .. طفلة مولودة بـ 12 إصبعا | فيديو

بكف أزرق .. رانيا فريد شوقي تبهر الجمهور بأنوثتها