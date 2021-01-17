عضو الهيئة الاستشارية لـ ترامب: ليس هناك مجال لمحاكمته

وفي سياق آخر قالت وسائل إعلام أمريكية، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، سترسل مذكرة عزل الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل.





وذكرت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن هذه الخطورة ستمهد محاكمة ترامب برلمانيًا.





وقالت بيلوسي أمس خلال مؤتمر صحفي: "هناك تحركات غير مسبوقة لتأمين مبنى الكونجرس في الفترة الماضية، بعد أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة".





وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أنها طلبت من اللواء المتقاعد راسل أونوري لمراجعة البنى التحتية الأمنية للكونجرس، ويعتبر أونوري جنرال سابق خبير بالتعامل مع الأزمات، وفقا لبيلوسي.





وأكدت بيلوسي إلى أن أونوري سبق أن قاد فريق الأزمات بمواجهة إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة سابقا.

قال جبريال صوما، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في الوقت الراهن لا يوجد مجال لمحاسبة ترامب أمام مجلس الشيوخ، موضحا أن محاكمة الرئيس تتطلب الاستماع إلى الشهود ومرافعات المحامين من قبل الطرفين.وأضاف صوما خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": أن بايدن سيستلم السلطة يوم الأربعاء القادم، ولهذا لا يوجد وقت لمحاسبة الرئيس السابق حاليا، مشيرا إلى أن ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا على قرار محاسبه ترامب.