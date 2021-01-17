تبدأ من 233 ألف جنيه.. مواصفات الـ SUV شانجان CS 35 موديل 2021

احتلت السيارات الصينية مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية وخاصة السوق المصري، وذلك لما تقدمه من تكنولوجيا متطورة وبأسعار تنافسية، ومن بين الإصدارات المقدمة السيارة شانجان CS 35 موديل 2021 من فئة الـSUV.
تأتي شانجان CS 35 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات.
من الناحية الاقتصادية يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم، بينما يمكنها التسارع عند وضع السكون حتى تحقق سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية.
تحتوي شانجان CS 35 على باقة من وسائل الأمان والحماية والتي تشمل، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام دعم الفرامل BA، ومنظومة الوسائل الهوائية AIRBAGS.
بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة شرائط ضوئية، و مستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، مكيف هواء أوتوماتيك، ومقود حركة مزود بأنظمة التحكم والرفاهية، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 5 بوصة، وخاصية تعديل مقعد السائق إلى 6 اتجاهات.
ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شانجان CS 35 موديل 2021
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ONE TONE 2021 / محرك 1600 سي سي بسعر 233 ألف جنيه.
تأتي شانجان CS 35 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات.
من الناحية الاقتصادية يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم، بينما يمكنها التسارع عند وضع السكون حتى تحقق سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية.
تحتوي شانجان CS 35 على باقة من وسائل الأمان والحماية والتي تشمل، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام دعم الفرامل BA، ومنظومة الوسائل الهوائية AIRBAGS.
بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة شرائط ضوئية، و مستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، مكيف هواء أوتوماتيك، ومقود حركة مزود بأنظمة التحكم والرفاهية، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 5 بوصة، وخاصية تعديل مقعد السائق إلى 6 اتجاهات.
ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شانجان CS 35 موديل 2021
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ONE TONE 2021 / محرك 1600 سي سي بسعر 233 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TWO TONE 2021 / محرك 1600 سي سي بسعر 240 ألف جنيه.