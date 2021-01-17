بسبب السياسة .. ترامب يتلقى صفعات تجارية مدمرة في أنحاء أمريكا

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن قادة المدن بدأوا التحرك لإزالة اسم الرئيس الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب من اللافتات الضخمة على المباني والأماكن المختلفة في العديد من المدن.





وأضافت أن هذه الدعوات تأتي وسط رد فعل عنيف ضد ترامب منذ اقتحم بعض أنصاره مقر الحكومة الفيدرالية، مبنى الكابيتول الأمريكي، الأسبوع الماضي.





وصوت مجلس النواب على محاكمة ترامب للمرة الثانية خلال مدة لا تزيد عن عام، بتهمة الحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، ومنعت شركات التواصل الاجتماعي حساباته ونأت البنوك الكبرى بنفسها عن إمبراطوريته التجارية، والآن يمكن أن تكون لافتات ترامب هي التالية.





ومع ذلك، يواجه المشرعون المحليون الذين يطالبون بإسقاط اللافتات سؤالًا صعبًا: كيف تزيل لافتة من مبنى شركة خاصة؟ هناك مدينتان تعتقدان أنهما تعرفان كيف.





وأعلنت مدينة نيويورك، التي وصفها ترامب ذات مرة بأنه موطنه، يوم الأربعاء، أنها ستنهي عقودها مع منظمة ترامب. وتشمل تلك الصفقات حلبتين للتزلج على الجليد ودوامة في سنترال بارك، بالإضافة إلى ملعب للجولف في برونكس تقدر قيمتها بنحو 17 مليون دولار في السنة.





حاولت مدينة نيويورك - وفشلت - في قطع العلاقات مع علامة ترامب التجارية من قبل، ومع ذلك ، جادل العمدة بيل دي بلاسيو بأن العنف في مبنى الكابيتول يعتبر نشاطًا إجراميًا يمكن للمدينة بموجبه ترك عقود ترامب.





أعلن دي بلاسيو عن هذه الخطوة يوم الأربعاء ، بعد أسبوع من أعمال الشغب، وقال:"لن يكون لمدينة نيويورك أي علاقة بمنظمة ترامب".





ملعب الجولف فيري بوينت ، الذي يظهر اسم ترامب بأحرف كبيرة، تديره المنظمة منذ عام 2015. ولكن إذا نجحت المدينة في إنهاء العقد، فسيكون للقادة الحرية في عرضه على شركة أخرى.





واقترح البعض تغيير الاسم إلى Lenape Links، تكريما لمجتمعات السكان الأصليين. وقالت الناشطة مارجوري فيلاسكيز لصحيفة ديلي نيوز: "بعد ما حدث في العاصمة، أصبح اسمه مثيرًا للانقسام وأصبح، بالنسبة للبعض، رمزًا للكراهية والاستبداد".





يجري التغيير بالفعل في سنترال بارك. ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في ذلك الوقت أن اللافتات الموجودة في حلبات التزلج على الجليد المملوكة لترامب في سنترال بارك - حلبة وولمان ولاسكير - تم نقلها من العرض في وقت مبكر من 22 أكتوبر.





لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها منظمة ترامب نفسها التخلي عن علامتها التجارية التي تحمل اسمها.





شيكاغو: يبلغ ارتفاعها أكثر من 20 قدمًا وتبلغ مساحتها 2891 قدمًا، ومن الصعب على الأعين تفويت علامة برج ترامب المكون من 96 طابقًا في المدينة.





حاول قادة المدينة إزالة اسم ترامب من قبل، وفقًا للتقارير، لكنهم وجدوا أنه محمي بموجب التعديل الأول. الآن يخطط السياسيون في شيكاغو لإدخال مرسوم هذا الشهر لإزالة الاسم من المبنى والفندق المملوكين لمنظمة ترامب.





وذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" أن القانون سيحظر على أي شخص مدان بالخيانة أو الفتنة أو الأعمال التخريبية القيام بأعمال تجارية مع المدينة. ومن شأن ذلك أن يستبعد في الواقع حصول مثل هذا الشخص على تصريح بعلامة.





يعتقد ألدرمان جيلبرت فيليجاس، الذي يقترح هذه الخطوة، أن محاكمة الرئيس الثانية قد تسمح بتطبيق الحظر على ترامب.