طارق صبري آخر المنضمين لمسلسل الاختيار

انضم الفنان طارق صبري لفريق عمل الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" والمقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.

المسلسل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز واحمد مكى وبشرى وليلى عز العرب وآخرون، ويجسد طارق أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يحمل العديد من المفاجآت.