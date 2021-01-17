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توك شو

بعد وصوله لـ 1827 دولارًا.. خبيرة تكشف سر هبوط أسعار الذهب في مصر

الأحد 17/يناير/2021 - 09:50 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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شيرين عادل
قالت رانيا الجندى ، خبيرة أسواق المال ، إن أعلى نقطة وصل إليها الذهب كان فى شهر أغسطس من العام الماضى وكانت 2.89 دولار لأوقية الذهب وكان ينصح الخبراء والمستثمرين وقتئذ بشراء الذهب .

وأضافت " الجندى" ، خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن المؤسسات العالمية أيضاً نصحت بشراء الذهب وتوقع وصوله 2.400  دولار لأوقية الذهب.

وأشارت إلى أنه مع بداية انطلاق الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن ، والإعلان عن أول عقار طبى فى روسيا لجائحة كورونا نتج عنه تغير كافة ملامح هذه الخريطة وهبط الذهب عالمياً  خاصة مع لجوء الأسواق لسيولة الأموال وبيع الذهب .

ولفتت إلى أن البنوك المركزية العالمية بعد تغير ملامح خريطة العالم فيما يخص أسواق الذهب قامت ببيع 23 طن مكعب من الذهب مع وجود دول قليلة كانت فى دائرة الشراء منها كازاخستان ، الهند .

وتابعت أن أكثر الدول فى دائرة بيع الذهب كانت تركيا وذلك بعد تحقيقها استثمارات حقق أرباحاً وذلك لسداد عجز الموازنة المالية لديها ، لافتة إلى أن عمليات البيع استمرت حتى تحقيق 1827 دولارًا للوقية الذهب  فى الوقت الحالى . 
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