شعبة الذهب: إنشاء مدينة متكاملة للقطاع سيجعل مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون بماتبة الانطلاق لتصدير المنتج وتصبح مصر بوابة لصناعة الذهب أسوة بدبى.









وأضاف واصف، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن صناعة الذهب من الصناعات كثيفة العمالة، الأمر الذى يؤدى إلى توفير العديد من فرص العمل والحد من البطالة فور الانتهاء من مدينة الذهب المتكاملة المقرر إنشاؤها، علاوة على أنها من الصناعات التى تخلق عمالة مباشرة وغير مباشرة، نظرا لاعتماد العديد من الصناعات عليها.









ولفت إلى أهمية إزالة معوقات صناعة الذهب فى مصر، ومنها البحث والاستكشافات، وارتفاع أسعار الخامات، للنهوض بتلك المدينة المقرر إنشاؤها، حيث يتم استيراد الخامات حاليا من الخارج.









وأوضح أن إنشاء مدينة مختصة بصناعة الذهب سيوفر استيراد خامات إنتاج، خاصة مع توافر المواد الخام الأساسية لها بمصر.









ونوه إلى أن مصر تنتج ذهبا بقدر 55 طنا سنويا، معربا عن أمله أن تصبح مصر مركزا إقليميا فى صناعة الذهب قريبا.













تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب، بهدف العناية وتنمية هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.









وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتناول الاجتماع "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".







