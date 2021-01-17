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أخبار البلد

حفيد صفوت الشريف: علمني جدي أن التسامح من شيم الأقوياء

الأحد 17/يناير/2021 - 10:15 ص
صدى البلد
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منار نور
نعى أحمد الشريف حفيد صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، رئيس مجلس الشورى الأسبق، جده الراحل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك. 

وقال أحمد الشريف: "علمني جدي،أن الامتنان والشكر واجب و مسؤوليه. فأنا شاكر لكل من شاركني العزاء جزيل الشكر. علمني ان التسامح من شيم الاقوياء، فكلما تسامحت زادت قوتي. علمني ان التحمل و المثابرة عقيده و ليست مربوطة بالمواقف". 

وأضاف: "علمني ان أخاف الله في الناس، حتي لا يخاف الناس مني. علمني ان الكلمات اقوى من الكتابات، فأصبحت أفكر قبل الكلام. علمني ان الإخلاص لا يتجزأ، فهو في الله و المنزل كما في العمل. علمني ان العطاء كنز، يزداد بأنفاقة. علمني ان الوطنيه مبدأ و تكتسب، ليست حق للجميع. و في فراقه علمني، أن ما يبقي في الدنيا هو ما عملت و علمت".

وأضاف: "شكرا جدو علي كل دقيقه قضتها معك. بحبك و هتوحشني اوي". 

علمني جدي، أن الامتنان والشكر واجب و مسؤوليه. فأنا شاكر لكل من شاركني العزاء جزيل الشكر. علمني ان التسامح من شيم...

تم النشر بواسطة ‏‎Ahmed El Sherif‎‏ في الجمعة، ١٥ يناير ٢٠٢١
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