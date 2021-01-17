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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة بداية الأسبوع

الأحد 17/يناير/2021 - 10:26 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع أيضًا.

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2332 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13896 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4423 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2266 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3263 نقطة.
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