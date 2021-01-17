ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

للاستفادة من المزايا.. الضرائب تطالب 347 شركة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الأحد 17/يناير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
طالبت مصلحة الضرائب المصرية الشركات المُلزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (518 ) لسنة 2020 ،وعددها 347 شركة  بمركز كبار الممولين، والتى  من المقرر بدء تطبيق  منظومة  الفاتورة الإلكترونية عليها فى 15 فبراير 2021 ،سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.

وأوضح " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.


وشدد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة الإنضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه اعتبارا من أول يوليو القادم سيكون هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح " عبد القادر"  أنه حتى تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات  والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة لا بد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  قبل أول يوليو 2021، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما ألزمها  بعدم التعاقد واستلام فواتير الشراء من أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

وكذلك جميع المصدرين لا يمكنهم الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021  إلا بعد انضمامهم  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ، حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم ، ويجدر الإشارة إلى أنه لكي يستفيد المصدرون بتلك التسهيلات فإن ذلك لا يتم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية.

ولفت " عبد القادر " إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للاستمرار في مركز كبار الممولين ، حيث أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021 ، مشددًا على أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يترتب عليه الإحالة للنيابة ووضع الشركة في قائمة " الشركات ذات المخاطر الضريبية العالية" المخالفة للقانون وغير الملتزمة ضريبيًا.

وأشار " رئيس المصلحة " إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد .

وأشار " رئيس المصلحة " إلى أن الإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يساعد أيضًا على تيسير وإسراع إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك  تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير المالية: انطلاق الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في مصر الأحد.. تسهيلات ودعم للشركات للانضمام الإلزامي .. تحويل غير الملتزمين بالمنظومة الجديدة للنيابة

الضرائب تطالب 347 شركة سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

عبد القادر: الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات تطوير الضرائب

تشغيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة الشهر المقبل

المالية: استبعاد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية من مركز كبار الممولين اعتبارا من يوليو 2021

وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

لن تنام مرة أخرى.. فتاة تلتقط فيديو محرجا لصديقتها أثناء النوم

بعد وصوله لـ 1827 دولارًا.. خبيرة تكشف سر هبوط أسعار الذهب في مصر

أخبار الرياضة| موعد حسم مصير ساسي .. أحمد سمير: مضيتعتش كأس العالم من الزمالك علشان اتهاجم.. جدو: كان نفسي اعتزل في الأهلي.. ومدرب يد مصر: من حقي استبعد أي لاعب

لماذا ذكر نائب عراقي صدام حسين في تعليقه على غزوات أردوغان لبلاده؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي