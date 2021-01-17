لمواجهة كورونا .. مصادرة 70 شيشة وفض فرحين بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ تمكنت رئاسه مركز ومدينه الزقازيق من مصادرة عدد ٣٥شيشه من ٣ مقاهي مخالفه بقري تل حوين و طاروط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أقرأ ايضا:

وكيل صحة الشرقية يناقش خطة العمل مع مديري المستشفيات ومتابعة نسب الأكسجين

وقامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بمشاركة شرطة المرافق بحملة علي الكافتريات والمقاهي بنطاق المدينه وأسفرت عن ضبط ٣٥ شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بفض فرح بقاعة افراح على الطريق الدائرى بالمدينه منعا للتجمعات والحد انتشار فيروس كورونا.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض فرح بملعب بقرية كفر الجنيدي وتم تفريق المواطنين كما قامت حمله من رئاسه المركز بتغريم ( ٥ ) مواطنين وتحصيل الغرامة الفورية وقدرها ٥٠ جنيها على الفور لعدم ارتداء الكمامة حرصا على سلامتهم وصحتهم من العدوي بفيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حمله مشكلة من مسؤلى المتابعة الميدانية والاشغالات والايرادات برئاسة المركز بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف للوقوف علي مدى إلتزام السائقين و المواطنين المترددين علي المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية وأسفرت الحملة عن تغريم (٦) مواطنين وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية بقيمة ٥٠ جنيهًا طبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن لمنع إنتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وعلي جانب آخر فقد عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، بقاعة الإجتماعات بديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، والجودة، ومكافحة العدوي، والمشرف العام علي العنايات المركزة، والطوارئ، والحضانات، والمناظير، والتمريض، والشئون الإدارية بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة خطة العمل بالمستشفيات خلال الفترة الماضية والقادمة، وعرض السلبيات والإيجابيات بتقارير المرور الخاصة بلجان وزارة الصحة علي المستشفيات، خلال الأيام الماضية.

شدد وكيل الوزارة علي مديري المستشفيات والفرق الإشرافية بالمتابعة المكثفة واللصيقة لكافة الأقسام الطبية بالمستشفيات، وضرورة المتابعة المستمرة للجان المشكلة داخل جميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، والمكلفة بمتابعة إحتياجات المستشفيات من الأكسجين، والأدوية والمستلزمات الطبية، ومراقبة عدادات الأكسجين، وتسجيل كافة البيانات علي مدار الساعة، بالإضافة إلي متابعة عمل الفريق الطبي الخاص بمتابعة نسب الأكسجين للمرضي، داخل العنايات المركزة وأقسام العزل، ونسب إستهلاكها بما يتناسب مع حالة كل مريض، مع التأكد بشكل مستمر من جاهزية تشغيل الشبكة الاحتياطية للأكسجين والاسطوانات البديلة لتشغيلها عند الحاجة إليها.

كما أكد "مسعود" علي ضرورة متابعة توافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، وتواجد الأطقم الطبية بالأقسام الطبية المختلفة، والتأكد من تقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بأقسام العزل بالمستشفيات، والتأكد من إتباع الفرق الطبية للإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع الحالات المصابة والمشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتوفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم، ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المرضي والأطقم الطبية، مشددا على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة الطبية بكافة أقسام المستشفي، مؤكدا أيضًا علي متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.