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ساحة رأي

مروة حمودة تكتب: موعد مع الحب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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تخيل شخص ما يحبك كما أنت يرى فيك من الجمال ما لا تراه في نفسك شخصا تستمد منه السعادة تميل علي كتفه لتتزن بك الأرض تحتضن يدك يده ليمتلأ قلبك أمانا وأمنا تخيل أن يبادلك نفس شعورك نفس حبك وغيرتك ولهفتك وتخيل أنه يبادلك أكثر من هذا شخصيا من فرط حبه لك تحسدك الدنيا عليه شخصا يرفض العالم لأجلك ويقبل العالم لأجلك يرضيه ما يرضيك ويغضبه ما يغضبك شخصا يأتيك وكأنه إعتذار العالم عن كل السواد الذي لونته الدنيا بأيامك يأتيك وكأنه رسالة أسف عن كل هؤلاء الحمقى ذوات النفوس المريضة الذين إلتقيت بهم في حياتك وقتها فقط ستعلم ما معني العوض وما معني ""وما كان ربك نسيا" هو لم ينسى فرحتك التى طال إنتظارها و صبرك ليالى طويلة وأياما خالية من أي فاعليات تليق بك وبقلبك المملوء جنون وصدق وحب للحياة هو فقط كان يريد أن يعلمك دروسا ما كنت لتعلمها لولا كل ما فات أراد لك أجرا لم تك لتناله لولا ما عانيت منه  أراد لك حياة بعد الدروس ما كنت لتعلم قيمة تلك الحياة لولا ما علمته لك تلك الدروس تلك الدروس التى تعلمتها عنوة عنك وما خطر ببالك يوما أنك ستتلقاها تلك الذبحة التى أتتك حين آمنت وسلمت وصدقت ذلك الوادع الذى ظننته مزاحا ولم تك تعلم وقتها أن هناك قلوب أشد من الحجارة قسوة وظننت أن لا حياة لك بعده وظللت تراقب عقارب الزمن مراهنة منك علي النسيان مع الأيام متناسيا أن تلك الأيام هي عمرك بل وأجمل سنين عمرك وما إن إشتد عود قلبك حتي أغلقت بابه ظننا منك أنا لا حب صادقا سيأتيك أو ربما رغبة منك في الإحتفاظ بأخر نبضات به متزنه دون إضطراب أو وجع ولكن الباب عنوة سيفتح ثانية لكن هذه المرة لمن يستحقه لمن سيعيد فيه الروح من جديد وستملأ العالم بترانيم حبك الأبدى هذا الحب الذى سيأتيك سيكون أكبر من أن يكون عوض حيث لا مجال للمقارنه بغيره هو أكبر من أي وصف وأعظم من أن ينصفه أي نعت كن موقنا بأن الحب ليس بعيد عنك و لا غاليا عليك لطالما كان للموقنين به موعد بفارق توقيت لكلا منا هناك من إلتقى به أول الطريق وهناك من ألتقى به منتصفه  وهناك من يلتقيه آخره فمهما طال بك الوقت وأردفتك الأيام سنوات تشبه بعضهما تأكد أنك ملاقيه لا محالة فقلبك الطيب يليق به الحب والحب يليق به مهما طال بك الإنتظار تأكد أنك علي موعد مع الحب.
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