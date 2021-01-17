التنظيم والإدارة: التسوية لـ 2123 وتثبيت 137 ونقل 435 موظفًا في ديسمبر الماضي

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرًا بشأن أهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر ديسمبر الماضي ونشر الجهاز تقريره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

















وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين "التسوية" لنحو 2123 موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.









كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت 137 موظفًا، فضلًا عن ترقية 479 موظفًا ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما انتهى من دراسة نقل 435 موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.









وأوضح الجهاز أنه انتهى من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لـ74 من العاملين ببعض وحدات الجهاز الإداري، كما وافق أيضًا على منح حافز التميز العلمي لـ53 موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.









وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لـ315 مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، كما انتهى أيضًا من دراسة تمويل درجات لـ 393 وظيفة ببعض الجهات الإدارية.









علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ 2401 حُكم قضائي متنوعًا ما بين صرف مقابل نقديّ عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفي وحدات الجهاز الإداري، وبالنسبة لتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لـ14 موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن ناحية الوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شَغْل بعض الوظائف القيادية لـ35 جهة إدارية.









جدير بالذكرأن الجهاز انتهى من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد 6 مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية. وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من إجراء اعديلات بالهياكل التنظيمية لـ45 جهة إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضًا من تدريب 9562 موظفًا من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.











وفي سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ 8 برامج تدريبية بواقع 121 متدربًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.









كما انتهى الجهاز من دراسة 4105 شكاوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.



