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اقتصاد

الإسكان: بدء تسليم 1512 وحدة بمشروع JANNA بالقاهرة الجديدة فبراير المقبل

الأحد 17/يناير/2021 - 11:21 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 1/2/2021، وحتى يوم الأربعاء 28/4/2021، فى تسليم 1512 وحدة سكنية (63 عمارة) بجميع المراحل بمشروع "JANNA"بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة.
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنَّ على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الرحاب، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 191، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 192، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 193، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 194، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 195، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 196، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 197، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 198، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة رقم 199، يوم الخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 200، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 201، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 202، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 204، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 205، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 206، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 207، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 208، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 209، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 2010، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 2011، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2012، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2013، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2014، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2015، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2016، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2017، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2018، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2019، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2020، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 2021، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 163، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الخميس 18/3/2021.
 
وقال المهندس أمين غنيم: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 166، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 168، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 171، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 173، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 175، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 177، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 178، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 287، يوم الأربعاء 7/4/2021، ووحدات العمارة رقم 288، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 289، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 290 يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 291، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 292، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدات العمارة رقم 293، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 294، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 295، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 296، يوم الثلاثاء 20/4/2021. 
 
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 297، يوم الأربعاء 21/4/2021، ووحدات العمارة رقم 298، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 299، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 300، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 301، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 302، يوم الأربعاء 28/4/2021.

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