محافظ المنيا يستقبل السفير الإيطالي لتعزيز فرص التعاون والشراكة

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتينى والوفد المرافق له ، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.





جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.





وأكد السفير الإيطالي على أن العلاقات بين إيطاليا ومصر تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المشتركة والتعاون المثمر في مجال الاستثمار والثقافة والبعثات الأثرية.





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وأعرب السفير الايطالي عن سعادته الغامرة بتواجده على ارض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، واصفا المنيا بانها "مدينة جميلة"، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق اثرية جاذبة، لافتًا أنه سيعود الي زيارتها قريبًا لزيارة المناطق الأثرية بها.





وأشاد محافظ المنيا، بقوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض مع السفير الايطالي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.





واكد المحافظ حرص الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، حيث ستحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

ودعا المحافظ السفير الايطالي الى زيارة عدد من الأماكن السياحية التي تزخر بها المحافظة، منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.





هذا وسيتابع المحافظ والسفير الايطالي أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز ابوقرقاص ، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه.





وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، اجتماعا مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك لمناقشة خطة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية أكتر من 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، منهم 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (ابوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030 .





أكد المحافظ على أهمية الدور الذي يقوم به شباب البرنامج الرئاسي في متابعة كافة الفعاليات ذات الشأن بمبادرة حياة كريمة، مثمنا دور الرصد الميداني في الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم





وأعرب عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري، موضحًا ان ، اجمالي القرى التي سيتم تطويرها في المحافظة تصل الى 192 قرية في 5 مراكز .





ووجه شباب البرنامج الرئاسي بالعمل على وضع الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين في مقدمة الأولويات ، وإقامة حوار مجتمعي مع الأهالي لزيادة الوعي وتعزيز الانتماء والمشاركة في تيسير تنفيذ تلك المشاريع والتي ستخدم كل المواطنين بالقري ، موضحا أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق).



