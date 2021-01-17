ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بطل ديزني يروج للأهرامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 17/يناير/2021 - 01:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
حرص النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، على تسجيل زيارته إلى منطقة أهرامات الجيزة بنشر صورة له بالمنطقة على حسابه الشخصي علي منصة التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب تعليقا أسفل الصورة أعرب فيه عن سعادته بزيارة الأهرامات، لافتا الي أنه بالرغم من أن هذه هي ليست المرة الأولى لزيارتها إلا أنه مازال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابًا شديدًا بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي، وأن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم، مشيرا الي أنه يحرص دائما على زيارة الأهرامات ومشاهدتها في الأفق، مما يعطيه طاقة.

ودعا في كلمته المكتوبة متابعيه على حسابه على انستجرام أن يكتب كل واحد منهم تعليقا عن مغامرة له يحب معايشتها.

جدير بالذكر أن النجم المصري العالمي مينا مسعود التقى بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حجاب رانيا يوسف يخطف التريند من مينا مسعود.. تفاصيل

برفقة وزيري الهجرة والسياحة والآثار.. مينا مسعود سفير مبادرة "اتكلم عربي" يزور الأهرامات وأبو الهول

مينا مسعود من أمام الأهرامات: مصر أعظم بلد في الدنيا بالنسبة لي

البطوطى: مصر ستصبح من أوائل المقاصد السياحية على مستوى العالم.. فيديو

روج للمعالم السياحية.. مينا مسعود يسلط الضوء على الحضارة المصرية

مينا مسعود: زيارة الأهرمات مذهلة

ترشيحاتنا

ينتشر في 210 دول والعراق الأولى عربيا.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 93 مليونا

سلبيات وملاحظات.. وكيل مجلس النواب يكشف أسباب استدعاء رئيس الحكومة والوزراء

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي

اللاعب يتمسك بالرحيل.. إنبي ينتظر هدية الأهلي فى ميركاتو الشتاء

بقيمة 9000 جنيه.. الجريدة الرسمية تنشر قرار موافقة وزير الدفاع الحصول على مسدس أردني

كواليس حل أزمة استضافة بتروسبورت مباراة الزمالك والجونة في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية