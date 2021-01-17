رئيس مدينة سفاجا تبحث 30 شكوى خلال لقائها المواطنين

بحثت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، ، 30 شكوى وطلبًا للمواطنين في اللقاء الذي عُقد بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في إطار إستراتيجية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لدعم التواصل والتفاعل مع المواطنين جاء ذلك بحضور عدد من مديري الإدارات التنفيذية والقيادات بالوحدة المحلية.

وبحثت "المغربي" عددًا من هذه الشكاوى مع رؤساء الإدارات التنفيذية فورًا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددًة على جميع القطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشكلاتهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

وأكدت رئيس المدينة أنها تتابع حل مشكلات المواطنين شخصيًا، خاصة شكاوى وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تولي لها اهتمامًا كبيرًا.





وقالت "المغربي" إن الوحدة المحلية تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشكلات المواطنين والتواصل معهم، وتبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنون من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.