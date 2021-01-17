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محافظات

رئيس طاقة النواب: فوائد اقتصادية وبيئية من التوسع في استخدام الغاز الطبيعي

الأحد 17/يناير/2021 - 03:14 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

وافقت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس حسام صالح عوض الله النائب عن محافظة البحر الأحمر على المنحة المقدمة من البنك الدولي، والتي تركز على دعم وزارة البيئة بأجهزة دقيقة لرصد نوعية الهواء لاستكمال البنية التحتية لمنظومة الرصد.


جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في أولى جلسات اللجنة والتي عرضت خلالها تلك المنحة التي تأتي في إطار التحضير لمشروع إدارة تلوث هواء القاهرة والمزمع بدأه مع البنك الدولي بقرض ٢٠٠ مليون دولار خلال هذا العام،  ويركز المشروع على الحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن قطاعي المخلفات والنقل.

 

وأكد المهندس حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة فى بيان، دعم اللجنة لخطة الوزارة للحد من الانبعاثات الملوثة لعوادم السيارات مشيرا إلى أن هناك آثار فورية وطويلة المدى على البيئة تتسبب فيها تلك الانبعاثات،  حيث تطلق عوادم السيارات مجموعة واسعة من الغازات والمواد الصلبة مما يتسبب الإضرار بالبيئة وصحة الإنسان.


وأشار عوض الله إلى أن هناك فوائد اقتصادية وبيئية ناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات حيث يتجه معظم العالم حاليا،  وخاصة أوروبا، نحو السيارات الهجينة (بنزين وكهرباء)،  والسيارات الكهربائية.


وتابع رئيس لجنة الطاقة أن مصر تشهد ثورة في إدارة المخلفات الصلبة والاستفادة منها عن طريق عمليات التدوير،  خاصة في ظل ما يدور حولنا عالميا من استفادة كبرى من المخلفات حيث يبلغ عائدات سوق المخلفات العالمي نحو ترليوني دولار عام 2020 فقط ومصر تنتج 20 مليون طن سنويا من المخلفات وما يتم تدويره لا يتجاوز 15%. 

وأوضح عوض الله  أن عائدات سوق المخلفات العالمي كبير جدا وتحرك الدولة متمثلة في وزارة البيئة في هذا الملف بقوة  سيسهم في حل أزمة القمامة مشيدا بجهود الوزارة في إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٢٦ فدان ليستقبل مختلف أنواع المخلفات من بلدية وهدم وبناء وطبية من القاهرة والقليوبيةوالمجتمعات العمرانية لمدة ٥٠ عاما  

وثمن رئيس لجنة الطاقة والبيئة الدور الواضح الذي تقوم به وزارة البيئة للحد من تلوث الهواء،  سواء في القاهرة أو باقي محافظات مصر وارتفاع عدد محطات الرصدبالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء إلى 108 محطة بالجمهورية.

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