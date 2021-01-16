شكاوى من الكلاب الضالة وحوادث العقر في مدن البحر الأحمر.. فيديو

بلاغات وشكاوى متعددة وردت لصدي البلد من انتشار الكلاب الضالة بمختلف مدن محافظة البحر الاحمر وانتشرت فى الفترة الاخيرة استغاثات للأهالى ومناشدات للمسئولين بالمحافظة والطب البيطرى للتحرك ومواجهة تلك الظاهرة التى أصبحت خطرا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد تكرار حوادث عقر الكلاب.

ويقول حسين صادق حسين:" نرجو القضاء على الكلاب المسعورة حيث اننى تعرضت عند قيامى لصلاة الفجر لهجوم كلب مسعور وهربت مسرعا من منزلى حتى المسجد ورغم ذلك لم أسلم من عقر الكلب والحمد الله اننى ذهبت الى المستشفى واخذت الحقن الخاصة بعقر الكلب".

واضاف صادق :"انا لست الوحيد الذى تم عقره من الكلاب وكل يوم اشخاص يذهبون للمستشفى ولذا نرجو من المسؤولين الحفاظ على حياة المواطنين وكنت قبل ذلك من ٥سنوات قد تعرض ابنى لذلك وحررت محضر ولكن للأسف لا قيمة للمحضر وتم حفظه".

وأكد حسن حمدان مدرس بالغردقة أن أعداد الكلاب الضالة فى تزايد مما يؤدى لفزع الأطفال والسكان بالغردقة بسبب نباح الكلاب المستمر، وركدهم خلف المارة فى الشارع باحثين عن طعام، فضلاً عن القتال المستمر بين الكلاب مما سبب لهم الكثير من الفزع.

وتابع إبراهيم على أحد سكان منطقة الميناء أن الكلاب الضالة منتشرة بالمنطقة وكذلك بمنطقة الذهبية والكوثر بشكل كبير، كما أن حملات الطب البيطرى ضعيفة جدًا وتحركها ليس على قدر وحجم الموضوع فنحن فى بلد سياحية وأى حادثة قد يتعرض لها سائح سيكون لها مردود سيئ على السياحة خاصة أن حوادث عقر وعض الكلاب متكررة وشبه يومية لدرجة أن الأمصال تختفى من المستشفى بسبب سرعة نفادها.

على الجانب الآخر نظمت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، اكثر من مرة عمليات تعقيم وخصى للكلاب الضالة، عن طريق بروتوكول تعاون مع مراكز إيواء الحيوانات الأليفة بالغردقة وذلك لاستكمال الإجراءات التي بدأتها مديرية الطب البيطري فى الحد من انتشار الكلاب الضالة عن طريق الإخصاء للذكور وتعقيم للإناث، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتطبيق رؤية 2030