ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات تفتيشية لتأمين وتخزين الأكسجين بالمستشفيات فى البحر الأحمر

السبت 16/يناير/2021 - 01:21 م
متابعة توافر الأكسجين
متابعة توافر الأكسجين
Advertisements
إبراهيم جادالله

أنهى جهاز شئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، حملاته التفتيشية على تخزين وإمداد الأكسجين داخل المستشفيات المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، وكذلك للتأكد من صلاحية الشبكة ومحابس واعدادات الأكسجين.

 

من جانبه قال الدكتور أبو الحجاج نصير، مدير الفرع الأقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، إنه تم المرور على 7 مستشفيات بالمحافظة للتأكد من امداد وتخزين الأكسجين والشبكة والمحابس الخاصة به، وأغلبها كانت حملات مفاجئة على المستشفيات المختلفة.

 

وأضاف مدير الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، أنه تم المرور على 7 مستشفيات بالمحافظة منها مستشفى غارب والغردقة العام وحميات الغردقة، وكذلك سفاجا والقصير وجراحات اليوم الواحد والشلاتين.

 

وتابع: أنه ترأس الحملة المنورة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، والتقى اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، وتم التأكد من عملية تأمين إمداد المرضى بالأكسجين بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .

 

ورافق اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة الغردقة، اللجنة المشكلة من جهاز شئون البيئة لتفتيش المفاجى على تأمين إمداد المرضى بالأكسجين والتأكيد على صلاحية الشبكة ومحابس وعدادات الأكسجين.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سمكة قرش تهاجم سائحة ألمانية وتصيبها بمرسى علم.. تفاصيل

عضة في الكتف.. تفاصيل هجوم قرشين على سائحة ألمانية في مرسى علم

اليوم.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق في الغردقة لمدة 7 ساعات

الأقل عالميا.. محافظ البحر الأحمر: 8 حوادث غوص على مدار أكثر من 30 عاما

مر من منتصف المجموعة.. محافظ البحر الأحمر يروي تفاصيل هجوم القرش على سائحة ألمانية

داخل كرتونة .. العثور على رضيعة بطريق مرسى علم- إدفو

ترشيحاتنا

فضل سورة الإخلاص.. سبب لمحبة الله و 4 أمور أخرى لا تتجاهلها

سأظل سنجل.. شبيهة زبيدة ثروت تصدم متابعيها على السوشيال ميديا

ظهور فيروس كورونا في الآيس كريم.. تفاصيل

أول استجواب برلماني عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

موسيماني يحسم القائمة النهائية للأهلي في مونديال العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة