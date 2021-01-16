حملات تفتيشية لتأمين وتخزين الأكسجين بالمستشفيات فى البحر الأحمر

أنهى جهاز شئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، حملاته التفتيشية على تخزين وإمداد الأكسجين داخل المستشفيات المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، وكذلك للتأكد من صلاحية الشبكة ومحابس واعدادات الأكسجين.

من جانبه قال الدكتور أبو الحجاج نصير، مدير الفرع الأقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، إنه تم المرور على 7 مستشفيات بالمحافظة للتأكد من امداد وتخزين الأكسجين والشبكة والمحابس الخاصة به، وأغلبها كانت حملات مفاجئة على المستشفيات المختلفة.

وأضاف مدير الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، أنه تم المرور على 7 مستشفيات بالمحافظة منها مستشفى غارب والغردقة العام وحميات الغردقة، وكذلك سفاجا والقصير وجراحات اليوم الواحد والشلاتين.

وتابع: أنه ترأس الحملة المنورة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، والتقى اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، وتم التأكد من عملية تأمين إمداد المرضى بالأكسجين بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .

ورافق اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة الغردقة، اللجنة المشكلة من جهاز شئون البيئة لتفتيش المفاجى على تأمين إمداد المرضى بالأكسجين والتأكيد على صلاحية الشبكة ومحابس وعدادات الأكسجين.