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محافظات

بدء أعمال عيادة مرضى الأورام بمستشفى سفاجا

السبت 16/يناير/2021 - 11:35 ص
عيادة مرضى الأورام
عيادة مرضى الأورام بمستشفى سفاجا
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إبراهيم جادالله

بدأت لأول مرة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، أعمال عيادة مرضى الاورام ـ للكشف والمتابعة والحصول على العلاج الخاص على نفقة الدولة ، وذلك بالمكان الذى خصص لها داخل مستشفى سفاجا المركزى، اليوم السبت،وذلك بعد أقل من اسبوعين من طلب النائب عبد الرحيم كمال ، عضو مجلس الشيوخ، وحصوله على الموافقات الازمة لبدء أعمال العيادة.

وعبر العديد من مرضى الاورام بمدينة سفاجا، عن كامل تقديرهم لفريق مركز اورام قنا،والذى ضم الاستاذ الدكتور محمد علاء، استشارى الاورام ، وطبيبى جراحة الاورام محمد طه ومصطفى زيدان ،ورغده سالم بالعلاقات العامة،ومحمد عبدالنبي مسؤل العمل الإدارى بالعلاج علي نفقة الظولة،وجهود المحاسب أحمد صلاح المدير المالى والادارى لمركز اورام قنا فى تذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع مدير المركز الدكتور محمد أحمد عبد الحكيم ،وكذلك استجابة وكيل وزارة الصحة تامر مرعى ومدير ة مستشفى سفاجا ، لمطلب النائب عبد الرحيم كمال ، عضو مجلس الشيوخ ومقدم الطلب، والتنظيم واستقبال فريق المركز من جانب مصطفى الدشناوى .

يذكر ان العيادة التى بدات اعمالها اليوم وتستمر يوم السبت من كل اسبوع ، تشمل تقديم الدعم الازم لمرضى الاورام وتقديم العلاج ، والمتابعة ، وكذلك العلاج على نفقة الدولة.

بدء أعمال عيادة مرضى الأورام بمستشفى سفاجا
بدء أعمال عيادة مرضى الأورام بمستشفى سفاجا
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