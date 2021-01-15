ميدان العروسة بالغردقة أصبح شبيها بأوروبا .. حكاية أسراب الحمام ومحل الحاج عبد الرحيم

مشهد مبهج يتكرر بشكل يومي بمدينة الغردقه وبالتحديد في ميدان العروسة أحد أشهر ميادين المدينة السياحية ، أسراب من الحمام تأتى بشكل يومي ومتكرر فى توقيت محدد لمكان محدد وهو محل عم عبدالرحيم يس الذى أصبح شبه قد وقع تعاقدا مع الحمام لإطعامه واستمر على العهد لأكثر من 7اعوام لذلك يترك الحمام كل الشارع ويستقر بكل أمان وسلام أمام محله .





يقول الحاج عبد الرحيم ياسين انه منذ قرابة السبع سنوات وجد الحمامتين امام المحل الخاص به فقدم لهم القمح وتكرر المشهد في اليوم الثاني الى ان اصبح مشهد يومي بالنسبة له واستمر في اطعام الحمام وتقديم القمح بشكل يومي وكان يشعر بالسعادة كل ما يشاهد ان الحمام يزداد عدده سنه تلو الأخرى واضافه ياسين انا الحمام يأتي الي محله دون عن المحلات الشارع لدرجه انه لا يتأخر في المواعيد التي يقدم فيها الطعام للحمام مشيرا الى ان المشهد يكون رائعا مما يدعوا السياح والمره في الشارع التقاط الصور التذكارية مع الحمام وكشف ياسين انه بمجرد ان يرفع ذراعه للحمام ياتي اليه وسط الشارع لهذه الأسراب، حتى عرفوه وعرفهم وأصبح ميدان العروسة أشبه بالميادين والساحات بالدول الاوربية التي تظهر فيها اسراب الحمام وتسعد كل من شاهد أو مر بالمكان .



