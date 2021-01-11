نواب البحر الأحمر يطالبون بمكتب للهيئة المصرية العامة للمساحة بالقصير

طالب النائب حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الاحمر الهيئة المصرية العامة للمساحة بفتح مكتب للمساحة بمدينة القصير وذلك للتخفيف عن أهالى مدينة القصير ومرسى علم والشلاتين مشقة وعناء السفر خلال التقدم للحصول على أى خدمة من خدمات الهيئة.

وأشاد عوض الله بالجهود المبذولة من الهيئة المصرية العامة للمساحة بقيادة بالمهندس على عبدالمجيد منوفى فى توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات وما تتحملة من مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات.

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وثمن عوض الله التعاون المثمر من الهيئة والذى لمسه اليوم خلال لقائة برفقة النائبين عبد الناصر عطية وعلى نورعضوى مجلس النواب بالبحر الاحمر بالمهندس على عبدالمجيد منوفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك لمناقشة فتح مكتب للهيئة بمدينة القصير وذلك تخفيفا على أهالى المدينة من مشقة السفر للحصول على الخدمة المقدمة من الهيئة .

وطالب النواب خلال اللقاء رئيس الهيئة بضرورة أن يشمل المكتب كافة الصلاحيات التى تسمح لاهالى مدينة القصير بالحصول على الخدمة كاملة دون الحاجة للسفر مع الحصول على كافة المستندات المطلوبه والأوراق كاملة الاعتماد من مكتب القصير .





وقد تم تقديم الطلب لرئيس الهيئة المُزكى من النواب ومن المقرر خلال الفتره القادمة البدء فى اجراءات تخصيص المقر وتوفير الموظفين و كل مايلزم لتوفير الخدمة لأهالي المدينة فى أسرع وقت .





وقد حضر أيضًا اللقاء عدد من نواب محافظه قنا وهم النائب مصطفى محمد محمود والنائب حمادة الجبلاوى والنائب أحمد عبدالماجد لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بمحافظة قنا.