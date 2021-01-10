ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس «القصير» يتفقد مخزن أسطوانات الأكسجين بمستشفى المدينة

الأحد 10/يناير/2021 - 07:55 م
جولة رئيس مدينة القصير
جولة رئيس مدينة القصير
Advertisements
إبراهيم جادالله

تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، الأحد، مستشفى القصير المركزى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه لجنة مشكلة من فرع جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر ويمثلها د. أبوالحجاج نصير مدير الفرع الإقليمى للجهاز ومدير مكتب البيئة بالوحدة المحلية ومديرة المستشفى

 

وأكد رئيس مدينة القصير أن اللجنة جاءت ضمن تكليفات وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة جاء لمراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن اسطوانات الأكسجين بالمستشفى.

 

وشدد رئيس المدينة على اليقظة التامة وتواجد جميع أفراد اطقم التمريض والأطباء في أماكنهم، لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، للمرضى وجميع الحالات المترددة على غرف الكشف.

 

وفى سياق متصل، أوضحت اللجنة أن مستشفى القصير يتواجد بها عدد ٢ خزان أكسجين سعة 7 أطنان وعدد ٥٥ أسطوانة أكسجين منها ١١ فارغًا و٤٤ من الاسطوانات كإضافة للموجود بداخل المستشفى، كما أكدت اللجنة أنه يوجد مولد للأكسجين جار استكمال صيانته
رئيس «القصير» يتفقد مخزن أسطوانات الأكسجين بمستشفى المدينة
رئيس «القصير» يتفقد مخزن أسطوانات الأكسجين بمستشفى المدينة
رئيس «القصير» يتفقد مخزن أسطوانات الأكسجين بمستشفى المدينة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب مدير مستشفى الحسينية يوضح طريقة عمل شبكة الأكسجين بالمستشفى.. شاهد

مش هنسيب الناس تموت.. محافظ الشرقية يعلق على أزمة مستشفى الحسينية

الأسرة كلها مرتبطة بشبكة أكسجين واحدة.. آخر تقرير لـ لجنة متابعة واقعة مستشفى الحسينية

دا جشع وحرام.. جدل بين عمرو أديب ورئيس شعبة المستلزمات الطبية حول زيادة أسعار أنابيب الأكسجين

تلاعب في عهدة أكسجين حميات ميت خلف.. ضبط سائق استولى على 10 إسطوانات

عقب واقعة التلاعب لأسطوانات الأكسجين.. إقالة مدير مستشفى صدر شبين

ترشيحاتنا

تحديد قيمة الشبكة وإعادة الهدايا فى حالة فسخ الخطوبة.. تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية

تصل لـ 1000 جنيه شهريا.. التعليم تعلن ضوابط صرف الحوافز خلال فترة حظر كورونا

القيمة المالية تعرقل انتقال حسام حسن إلى الزمالك.. تفاصيل

مكون من ٣ طوابق.. تفاصيل انهيار عقار بالقرب من وسط البلد.. صور

الخارجية تعلن إخفاق اجتماع سد النهضة.. تعرف على السبب

تفاصيل إصدار الحكومة عملات جديدة ثوثق المشروعات القومية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. هدى الأتربى تثير الجدل بأنوثتها

بماكياج لامع.. سارة الشامي بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد

نشرة الصحة والمرأة: طبيبة تحذر من تناول هذه الأطعمة.. ونصائح لحماية الأطفال من كورونا