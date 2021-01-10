رئيس «القصير» يتفقد مخزن أسطوانات الأكسجين بمستشفى المدينة

تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، الأحد، مستشفى القصير المركزى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه لجنة مشكلة من فرع جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر ويمثلها د. أبوالحجاج نصير مدير الفرع الإقليمى للجهاز ومدير مكتب البيئة بالوحدة المحلية ومديرة المستشفى

وأكد رئيس مدينة القصير أن اللجنة جاءت ضمن تكليفات وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة جاء لمراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن اسطوانات الأكسجين بالمستشفى.

وشدد رئيس المدينة على اليقظة التامة وتواجد جميع أفراد اطقم التمريض والأطباء في أماكنهم، لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، للمرضى وجميع الحالات المترددة على غرف الكشف.

وفى سياق متصل، أوضحت اللجنة أن مستشفى القصير يتواجد بها عدد ٢ خزان أكسجين سعة 7 أطنان وعدد ٥٥ أسطوانة أكسجين منها ١١ فارغًا و٤٤ من الاسطوانات كإضافة للموجود بداخل المستشفى، كما أكدت اللجنة أنه يوجد مولد للأكسجين جار استكمال صيانته