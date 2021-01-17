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برلمان

البرلمان يستعد لمناقشة إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية

الأحد 17/يناير/2021 - 02:20 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قرر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس لمدة نصف ساعة، وذلك حتى يتم وصول تقرير لجنة التضامن الاجتماعى، بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية إلى النواب.

جاء ذلك بعدما أعلن عدد من النواب، عدم وصول تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون إليهم، فى الوقت الذى بدأ مناقشته فى الجلسة، ليطلب المستشار حنفى جبالى، من المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس التوضيح بشأن ذلك الأمر.

من جانبه عقب سعد الدين، بأن تقرير اللجنة تم توزيعه على الأعضاء إليكترونيا على أجهز التابليت الخاصة بالأعضاء، مطالبا الأعضاء بالتوجه إلى إدارة النظم والمعلومات لتفعيل أجهز التابليت الخاصة بهم، وهو ما دعا المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمنح النواب مدة نصف ساعة استراحة للحصول على تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويذكر أن المجلس وافق خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 /9 /2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.
 
وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "وافق على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019".
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