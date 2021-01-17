هديكي بالجزمة .. تفاصيل فيديو إساءة رئيس حي ثالث الإسماعيلية لمواطنة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية ، يتشاجر فيه مع مواطنة، قائلا لها: " هديكي بالجزمة".





من جانبه قال العميد عادل الألفي رئيس حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة، إن الواقعة حدثت منذ ٢٧ يوما، وأن المواطنة أساءت الأدب مع موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعين طبقا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بسبب منعها من دخول مقر الحي، وإغلاقه مؤقتا، لحين انتهاء حملة تعقيم وتطهير مكبرة، تحت إشراف وزارة الصحة، بعد تأكد إصابة ٨ موظفين من موظفي حي ثالث بفيروس كورونا، وخضوعهم للعزل الطبي، وسوء حالة اثنين منهم.





أوضح الالفي، أن حملة تعقيم شاملة لمكاتب الحي وجميع الأجهزة والأوراق والمخازن، تم تنظيمها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تعطيل العمل بمقر الحي وتوقف تقديم الخدمات بالمركز التكنولوجي، على إثره منع موظف الحي يبلغ من العمر ٥٧ عاما، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة المواطنين من الدخول، وهو ما قابلته المواطنة بالفيديو المتداول بالتعدي والإساءة له بشكل غير لائق، ووصل اعتراضها علي منعها من الدخول إلى الاستهزاء بتعثر الموظف في الكلام والسخرية منه، وبخروجه من النافذة لإيضاح الأمر تجاوزت في حقه وحق العاملين، وهو ما أخرجني عن شعوري، بسبب الإساءة لموظف من ذوي الإعاقة".





ويضيف العميد عادل الالفي، أن المواطنة أنهت طلبها من مقر الحي، اليوم التالي للواقعة، ولم يتم تعطيل استكمال إجراءات طلبها، مشيرا إلى أن من قام بنشر الفيديو له اهداف شاذة، رغم انه اقر بخطأه المتداول بالفيديو".





وعلم صدى البلد، أن اللواء شريف بشارة استدعي المواطنة ورئيس حي ثالث، وقام بنفسه بالتحقيق في الواقعة، حيث من المنتظر أن يصدر الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية، بيانا يوضح فيه ملابسات الواقعة، وقرارات المحافظ بشأنها.



