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أخبار العالم

خلال يوم .. السعودية تسجل 176 إصابة و5 حالات وفاة بـ كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 02:51 م
السعودية تسجل 176
السعودية تسجل 176 إصابة و5 حالات وفاة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح الإجمالي 364929 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في المملكة 356687 حالة .

وأكدت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1919 والحالات الحرجة 319 حالة.

وفي وقت سابق، ضحت وزارة الصحة السعودية أنه لا يوجد –حتى الآن- دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، مشيرة إلى أنّه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.

وذكر حساب وزارة الصحة 937 التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنّه «لا توجد أدلة علمية حتى الآن، تفيد بأن اللقاحات من النوع (mRNA) تمنع التبرع بالدم بعد أخذها، ومن ضمنها لقاح فايروس كورونا (فايزر)؛ كونه لا يحتوي على أجزاء حية من اللقاح»، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة السعودية، موقف الحامل والمرضعة من أخذ لقاح كورونا، موضحة أنه "طالما لا تتوفر أدلة علمية حتى الآن عن أمان اللقاح للمرأة الحامل أو المرضع، فإنه ينصح بتأجيل أخذه لهذه الفئ".
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