حكايات من زمن فات.. حقيقة طلاق فاتن حمامة من عز الدين ذو الفقار من أجل عمر الشريف

تعد الحكايات والأسرار في حياة

المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر

على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

ويسلط "صدى البلد"، الضوء من

خلال باب "حكايات من زمن فات"، على المواقف والكواليس التي أثرت على

مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

ومن بين هؤلاء سيد الشاشة العربية الفنانة

الكبيرة فاتن حمامة ، التى تحل اليوم الاحد

، الموافق 17 يناير ، ذكرى وفاتها التي توافق 17 / 1 /2015، ونستعرض فى هذا

التقرير خقيقة طلاقها من المخرج عز الدين ذو الفقار من اجل الزواج بــ عمر الشريف .

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش

تزوج عز الدين ذو الفقار من سيدة

الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث نشأت قصة حب بينه وبين سيدة الشاشة في الأسبوع

الأول من تصوير فيلم "خلود" حيث كان الزواج سريا فى بدايته بسبب اعتراض

أسرة فاتن حمامة.

قدم عز الدين ذو الفقار مع فاتن حمامة

"دويتو" سينمائى نتج عنه مجموعة كبيرة من الأفلام المهمة بداية من فيلم

"أبو زيد الهلالي" عام 1947، حتى فيلم "نهر الحب" عام 1960،

وانتهت العلاقة بالطلاق عام 1956، وأثمر زواجهما عن ابنتهما نادية ذو الفقار.

وعن الطلاق بينهما يقول عز الدين ذو

الفقار فى مذكراته : بدأت الوقيعة بيني وبينها حين أسندت بطولة فيلم إلى فنانة

أخرى، فتفسر فاتن العناية بالعمل على أنها عناية بالبطلة وانتهينا إلى الطلاق وكان

قرارًا سليمًا لم تطلق فيه رصاصة واحدة على سمعة أي طرف منا.. وذهب ما توهمته حبًا

وبقي بيني وبين فاتن الشيء الخالد الصداقة.

فيما كشفت الفنانة الراحلة فاتن حمامة،

في حوار سابق، عن سبب انفصالهما، نافية ما تردد بأن عمر الشريف وراء إصرارها على

قرار الطلاق، مؤكدة أن زواجها من ذو الفقار كان فاشلا في الأساس بسبب فارق العمر

بينهما لأن علاقتهما كانت تشبه علاقة التلميذة بأستاذها.

وأكدت فاتن حمامة أنها كانت تشعر

بالملل في كثير من الأحيان بسبب انشغال ذو الفقار طوال الوقت بأفلامه، مضيفة:

"سألت نفسي هل أنا سعيدة.. ولم أجد إجابة تريح قلبي لهذا السبب أبلغته بقرار

الانفصال لأن حياتنا كانت مليئة بالملل والخلاف والصدام المستمر".