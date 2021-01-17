ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون لزيادة موارد صندوق تكريم الشهداء

الأحد 17/يناير/2021 - 03:05 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسته الثانية المنعقدة، الآن؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018. 

تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة.

وفيما يلي نص تعديلات القانون..

انتظم مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى
نصت المادة الأولى على استبدل نصي المادتين (7، 8) من القانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه، على النحو التالي:
تضمن نص المادة (7) فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%، وكذا بعض البنود الأخرى التي أوردها النص على سبيل الحصر وهى تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية. 

كما شمل النص الطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إحدى الجهات المشار إليها سلفًا إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها، وتفرض هذه الضريبة كذلك حال الحصول على هذه المستندات أو الخدمات الكترونيًا على أن تسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وحرص المشروع على التأكيد على عدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية. 

وأخيرًا تم النص صراحة على عدم سريان هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها عدا تذاكر الرحلات الجوية المنصوص عليها في البند (7) من المادة، وذلك حرصًا على عدم زيادة قيمة خدمات النقل.

بالنسبة للمادة (8) تم استبدال نص المادة (8) ليتضمن البند (1) خصم نسبة شهرية خمسة في العشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بِأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية.

وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.

كما تضمن البند (2) من ذات المادة إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقدًا أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني وذلك اتساقًا مع نص المادة (38) من الدستور فيما تضمنه من أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب.

المادة الثانية
جاءت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض لتضيف بند برقم (11) للمادة (1) من القانون يتضمن تعريف الجهات العامة التي نصت عليها المادتين 7، 8 سالفي البيان، وذلك منعًا لأى لبس أو خلاف عند تطبيق النص فيما يتعلق بالمقصود بالجهات العامة. 

المادة الثالثة
وهى الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تضامن النواب توافق على تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية

مميزات جديدة لدعم أسر الشهداء.. قريبا

طابع بقيمة 5 جنيهات على المباريات والحفلات والمهرجانات لصالح صندوق الشهداء

ترشيحاتنا

هذة الأذكار ثوابها مستمر ولا ينقطع بموت الإنسان .. اغتنمها

سحب الرخصة في هذه الحالة.. دفاع البرلمان توافق على تعديلات قانون المرور

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

قالوا لـ صدى البلد.. علي حميدة يكشف تطورات حالته الصحية.. وريم البارودي تعلق على خبر زواجها

لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي

بتخسر مليارات.. رد عنيف من نجيب ساويرس على منتقدي تصفية شركة الحديد والصلب

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية