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اقتصاد

البورصة تربح 3.4 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

الأحد 17/يناير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.4 مليار جنيه مسجلا مستوى 681.342 مليار جنيه مقابل مستوى 677.860 مليار جنيه.
 
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2330 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13929 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4419 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3274 نقطة.
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