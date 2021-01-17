الإنتاج الحربي يتقدم على سموحة بهدف فى الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي، على سموحة بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما فى الوقت الحالى بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.



جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق مصطفى البدري صانع ألعاب الإنتاج الحربي فى الدقيقة 13.



وشهد الشوط الأول سجالا كبيرا بين لاعبي الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو نقاط المباراة الثلاث.



ومن المقرر أن تكون أحداث الشوط الثانى ساخنة بين الفريقين مثلما كان الحال فى الشوط الأول فى ظل رغبة كل منهما إلى تحقيق الفوز.