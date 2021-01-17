ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربي يتقدم على سموحة بهدف فى الشوط الأول

الأحد 17/يناير/2021 - 03:37 م
مختار مختار
مختار مختار
Advertisements
عمرو الحلوانى

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي، على سموحة بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما فى الوقت الحالى بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.


جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق مصطفى البدري صانع ألعاب الإنتاج الحربي فى الدقيقة 13.

وشهد الشوط الأول سجالا كبيرا بين لاعبي الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو نقاط المباراة الثلاث.

ومن المقرر أن تكون أحداث الشوط الثانى ساخنة بين الفريقين مثلما كان الحال فى الشوط الأول فى ظل رغبة كل منهما إلى تحقيق الفوز.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية