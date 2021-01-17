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ثقافة

المنتخب السويسري لكرة اليد يزور منطقة أثار الهرم.. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 05:14 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبلت منذ قليل منطقة آثار الهرم منتخب سويسرا لكرة اليد المشارك في النسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.

وقد حرص الفريق السويسري على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الإتحاد الدولي لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر. كما سجلوا زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن تقرر إذاعة مباريات كاس العالم لليد  عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الناقلة لمباريات بطولة العالم لكرة اليد مصر2021.

ويتم بث منافسات مونديال اليد عبر ١٤ قناة محلية وعالمية خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير الجارى.

وانطلقت الأربعاء الماضي ، بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، وتستمر حتى 31 من يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.



المنتخب السويسري لكرة اليد يزور منطقة أثار الهرم.. صور
المنتخب السويسري لكرة اليد يزور منطقة أثار الهرم.. صور
المنتخب السويسري لكرة اليد يزور منطقة أثار الهرم.. صور
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