رئيس لجنة الاستخبارات بـ النواب الأمريكي: واشنطن تحولت إلى بغداد مع اقتراب تنصيب بايدن

قال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، إن هناك مخاوف أمنية شديدة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي.





وأضاف "شيف"، في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "المخاوف الأمنية مرتفعة وما يجري يذكرني بزيارة المنطقة الخضراء في بغداد، ورؤية الكثير من الجنود والحواجز".





وتابع "هناك أشخاص يأتون إلى العاصمة ويجلبون أسلحة ونرى تهديدات في جميع عواصم الولايات الخمسين".





واستطرد "أعتقد أن التنصيب سيجري بأمان لكن ستكون هناك تجمعات للأفراد وقد تتحول تلك التجمعات إلى عنف".





وكثفت الولايات الأمريكية الرئيسية الخمسون، والعاصمة واشنطن، الإجراءات الأمنية ورفعت مستوى التأهب تحسبا لمواجهة مظاهرات مسلحة محتملة من أنصار ترامب، بالتزامن مع تنصيب خلفه جو بايدن.





ونُشرت قوات الحرس الوطني في واشنطن لمنع أي محاولات للإخلال بالأمن، على غرار ما وقع قبل نحو 10 أيام عندما اقتحم المتظاهرون مقر الكونجرس.





وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من وقوع مظاهرات مسلحة من جانب أنصار ترامب في جميع الولايات الخمسين.



