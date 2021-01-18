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اقتصاد

هل ترتفع أسعار الذهب بسبب كورونا؟.. خبيرة تتوقع.. شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:02 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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قسم الاقتصاد
قالت رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال، إن أعلى نقطة سعرية وصل إليها الذهب كان فى شهر أغسطس من العام الماضى 2020، وكانت 2.89 دولار لأوقية الذهب وكان ينصح الخبراء والمستثمرين في وقتها بشراء الذهب .

وأضافت "الجندى"، في تصريحات صحفية عبر قناة "صدى البلد"، أن المؤسسات العالمية المتخصصة أيضا نصحت حاليا بشراء الذهب وتوقع وصوله سعره إلى 2.400 دولار لأوقية الذهب الواحدة.

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وأشارت الخبيرة إلى أنه مع بداية انطلاق الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن ، والإعلان عن أول عقار طبى فى روسيا لجائحة كورونا نتج عنه تغير كافة ملامح هذه الخريطة وهبط الذهب عالميًا خاصة مع لجوء الأسواق لسيولة الأموال وبيع الذهب .

ولفتت "الجندي" إلى أن البنوك المركزية العالمية بعد تغير ملامح خريطة العالم فيما يخص أسواق الذهب قامت ببيع 23 طن مكعب من الذهب مع وجود دول قليلة كانت فى دائرة الشراء منها كازاخستان ، الهند .

وتابعت أن أكثر الدول فى دائرة بيع الذهب كانت تركيا وذلك بعد تحقيقها استثمارات حقق أرباحًا وذلك لسداد عجز الموازنة المالية لديها ، لافتة إلى أن عمليات البيع استمرت حتى تحقيق 1827 دولارًا للوقية الذهب فى الوقت الحالى .
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