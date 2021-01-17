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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ حكيم على السوشيال ميديا

الأحد 17/يناير/2021 - 07:27 م
صدى البلد
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سيد احمد
شارك المطرب الشعبي حكيم، متابعيه صورة له  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  " إنستجرام ". 

وعلق حكيم على الصورة قائلا: " مساء الخير عليكم " وتفاعل معه العديد من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتي :

مساء الجمال والحلويات  - احلى حكيم - الله اكبر علي الحلوين 

يعد حكيم من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصرى يقف على مسرح الأولمبياد التاريخى في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

كان حكيم طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم، وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.


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