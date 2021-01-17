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أخبار العالم

خطر استخباراتي .. كيف سيشارك بايدن المعلومات السرية مع ترامب؟

الأحد 17/يناير/2021 - 09:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال كبير مساعدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الأحد، إن الرئيس سينتظر توصية من مستشاريه الاستخباريين بشأن مشاركة معلومات سرية مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد مغادرة الجمهوري لمنصبه.

وبحسب وكالة "رويترز"، أدلى رون كلاين، رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد، بهذا التعليق بعد أن كتبت نائبة مدير المخابرات الوطنية السابقة، سو جوردون، مقال رأي يعارض مشاركة مثل هذه المعلومات مع ترامب بمجرد مغادرته الرئاسة.

قال جوردون في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه "مع هذا الفعل البسيط - الذي هو فقط من صلاحيات الرئيس الجديد - يمكن لجو بايدن التخفيف من جانب واحد من مخاطر الأمن القومي المحتملة التي يشكلها دونالد ترامب ، المواطن العادي. الرئيس السابق ترامب لن يحتاج لأن يعرف".

وردا على سؤال حول توصية جوردون، قال كلاين لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي "إن إن"بايدن سيرغب في الاستماع إلى خبراء المخابرات قبل اتخاذ أي قرار. "سنبحث بالتأكيد عن توصية من خبراء المخابرات في إدارة بايدن ... وسنتصرف بناء على هذه التوصية".

قال جوردون، الذي استقال في عام 2019، إن أي رئيس سابق كان هدفًا للمخابرات الأجنبية، لكن ترامب "قد يكون عرضة بشكل غير عادي للأطراف السيئة بنية سيئة"، مستشهدًا، من بين أمور أخرى، بمصالحه التجارية في الخارج.

وأضافت:"ليس من الواضح ما إذا كان يتفهم المهنة التي تعرض لها، أو أسباب وجوب حماية المعرفة التي اكتسبها من الكشف، أو نوايا وقدرات الخصوم".

كان رئيس لجنة المخابرات الديموقراطية في مجلس النواب آدم شيف أكثر صراحة، حيث قال لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس، "لا أعتقد أنه يمكن الوثوق به."

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