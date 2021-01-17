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فن

لسه فى العمر بقية.. تطورات الحالة الصحية لـ منى إش إش

الأحد 17/يناير/2021 - 10:36 م
منى اش اش
منى اش اش
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصرى عن تطورات حالتها الصحية بعد ان تم نقلها الى المستشفى أثر تدهور حالتها الصحية. 

ونشرت منى، مجموعة من الصور لها داخل المستشفى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلقت: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. لسه في العمر بقية.. أنا رجعت البيت، اطمنوا لسه في ألم في قلبي، بس بتحسن الحمد والشكر لله.. شكرًا لأولادي ربنا يبارك فيكم".

وكانت الفنانة منى اش اش، نشرت مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

وأعلنت منى خلال الفيديو عن اقتراب شفائها من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ما زالت تعاني من بعض الاثار الجانبية للمرض وأن المرض يحتاج الي وقت من أجل الاختفاء تماما".

ووجهت منى الشكر لكل من سنادها، وعلقت: "الله أكبر ما شاء الله بفضل الله ورحمته ويقينى بلطفه وكرمه نصرنى على كورونا.. بليون حمد وشكر ليك يارب العالمين.. يا حبيبي يا الله".
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